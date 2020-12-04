Асортимент побутової техніки Huawei поповнив очищувач повітря під назвою Smart Selection 720 1i. Особливістю новинки стала можливість працювати в автоматичному режимі завдяки наявності спеціального лазерного датчика, що визначає рівень забруднення повітря у приміщенні. Крім того, у ролі пульта дистанційного керування для управління роботою приладу можна використовувати смартфон.

Згідно зі специфікаціями, прилад оснащений високоефективним тришаровим HEPA-фільтром, який відповідає класу очищення H13. Пристрій здатний затримувати тонкодисперсні частинки розміром 0,3 мікрона, включаючи пилок і алергени. За запевненням виробника, ефективність очищення повітря при використанні новинки становить 99,95%, повідомляє Gizmochina.

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Smart Selection 720 1i стежить за зміною якості повітря в приміщенні за допомогою вбудованого високоточного лазерного датчика часток і автоматично включається, коли в цьому є необхідність. Індикатор на круглому дисплеї пристрою змінює колір на зелений, жовтий або червоний залежно від результатів сканування, інформуючи користувача про якість повітря в приміщенні.



Очищувач повітря Huawei Smart Selection 720 1i

Пристрій має компактний корпус (24х24x47,3 см) і примітний низьким рівнем шуму (31 дБ), що дозволяє використовувати його навіть у спальні в нічний час. Продуктивність приладу становить до 350 м3/год, при цьому площа приміщення для ефективного очищення не повинна перевищувати 42 квадратних метри.

Ціна

Huawei Smart Selection 720 1i вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 106 доларів (≈ 3000 гривень).