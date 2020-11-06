Компанія Huawei продовжує відходити від виробництва виключно мобільних пристроїв. Зараз асортимент девайсів поповнився новим цікавим девайсом – камерою відеоспостереження Smart Choice Camera Pro.

Як каже виробник, камера призначена для використання в дитячих кімнатах, передає Gizmochina.

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Що ще цікавого

Камера забезпечує кут огляду на 360 градусів та може автоматично сфокусуватися на об'єкті, що рухається в кадрі. Камера оснащена функцією зворотного зв'язку та працює під управлінням фірмової операційної системи HarmonyOS.

Пристрій транслює картинку з роздільною здатністю до 2K і підтримує кодек H.265.

Huawei Smart Choice Camera Pro також підтримує підключення до смартфону через модуль NFC. також камера має вбудований мікрофон для роботи в режимі відеодзвінка. Ємність вбудованого накопичувача стандарту eMMC становить 32 або 64 ГБ залежно від конфігурації.

Також компанія запевняє, що камера надійно захищена від злому і здатна забезпечити конфіденційність користувачів.

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Ціна

Huawei Smart Choice Camera Pro на китайському ринку оцінили у 45 доларів (1300 гривень) за версію з накопичувачем на 32 ГБ.

За версію з об'ємом сховища в 64 ГБ треба заплатити – 60 доларів (1700 гривень).