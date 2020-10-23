Китайський виробник Huawei представив нову флагманську лінійку смартфонів Huawei Mate 40, які працюють на базі однокристальної системи Kirin 9000. Під час анонсу в компанії згадали про iPhone 12 та пожартували про "інноваційне рішення" у цьому смартфоні.

Так, гендиректор Huawei Ю Чендонг нагадав, що багато виробників ще у 2019 році випустили смартфони з підтримкою 5G. Як відомо, під час презентації нової лінійки iPhone 12 (яка відбулась 13 жовтня) Apple дуже багато уваги приділила саме впровадженню 5G у нових смартфонах, передає Mydrivers.

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Що не так з iPhone 12

Ю Чендонг додав, що iPhone 12 відстає від їхніх смартфонів на кілька поколінь.

Також він звернув увагу, що в однокристальній системі Kirin 9000 на 30% більше транзисторів, ніж в процесорі Apple A14. Гендиректор Huawei каже, що смартфони Huawei Mate 40 випереджають iPhone 12 по швидкості роботи в мережах 5G.

Ю Чендонг наголошує, що їхній Kirin 9000 є найпродуктивнішою платформою в історії Huawei. Це перша в світі однокристальна система, яка проводиться за нормами 5-нанометрового технологічного процесу. У неї використовується 15,3 мільярда транзисторів.

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За його словами, що енергоефективність CPU, NPU і GPU Kirin 9000 краще, ніж у інших флагманських платформ. За цим параметром CPU, NPU і GPU Kirin 9000 25%, 150% і 50% краще, ніж у Snapdragon 865+.

Він додав, що смартфони Huawei Mate 40 Pro з екраном діагоналлю 6,76 дюйма має корпус меншого розміру, ніж 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max.