Компанія Huawei випустила новий фітнес-годинник Huawei Watch Fit. Він отримав покращений моніторинг здоров’я та чимало спортивних функцій. Ґаджет також отримав стильний дизайн.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Huawei.

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Що цікавого

Huawei Watch Fit став першим смарт-годинником Huawei, який підтримує режим анімованого персонального тренера. Він підтримує 12 курсів тренувань, а також демонстрація 44 вправ для хорошої постави.

Також тут передбачено силові тренування, вправи для пресу та інші заняття, які допоможуть займатися спортом вдома.

Загалом, Huawei Watch Fit підтримує 96 режимів тренувань із розширеним моніторингом даних. Годинник допоможе визначити частоту серцевих скорочень, спалені калорії, час тренування тощо.

Характеристики

Huawei Watch Fit отримав прямокутний циферблат з округленими краями. Він отримав AMOLED HD дисплей з діагоналлю 1,64 дюйма.

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Huawei Watch Fit підтримує понад 130 різних дизайнів циферблата, доступних у магазині Huawei Watch Face Store.

Розумний фітнес-годинник Huawei Watch Fit буде доступний в Україні наприкінці вересня. Ціна поки не оголошена.