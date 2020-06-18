У портфоліо Huawei вже є гнучкий Mate X, але якщо вірити останнім витокам, на цьому техногігант зупинятися не планує. Інсайдери опублікували патентне зображення неанонсованого смартфона популярного бренду – апарат має власну ізюминку.

Дизайн смартфона виконано в класичному стилі з однією відмінністю, смартфон оснащено відразу двома екранами – по одному на кожній стороні корпусу, зазначає gizchina.

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Особливості загадкового смартфона

На опублікованих зображеннях представлена ​​неназвана модель смартфона, оснащеного допоміжним дисплеєм квадратної форми, що розмістили на задній кришці. Ймовірно, він призначений для виведення вхідних повідомлень, часу, погоди та іншої інформації в режимі Always on Display. Крім того, з його допомогою власник зможе робити селфі, використовуючи основний модуль в ролі альтернативи фронталці, врізаної в "краплю" на головному екрані.



Патентні зображення смартфона Huawei

Судячи з форми оптики, до складу потрійної основної камери пристрою входить перископний об'єктив з розширеними можливостями зуму. На нижній грані корпуса ґаджета видно порт USB Type-C, єдина решітка динаміка і класичний 3,5-мм аудіороз'єм.

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Кнопки ввімкнення живлення і регулювання гучності розміщені на правій грані, там же знаходиться допоміжна клавіша, яка, ймовірно, виділена для запуску голосового асистента або спуску камери.

Технічні характеристики, можлива дата анонсу і комерційна назва незвичайного смартфона наразі невідомі.