Компанія Huawei розробила оригінальний і дуже актуальний нині патент – смартфон з датчиком для вимірювання температури тіла. Цікаво, що загалом у жовтні компанія подала 8 607 патентів – це рекордний показник для усіх компаній у світі.

Huawei подала патент з кодовою назвою CN306175428S. В описі сказано, що це мобільний телефон з графічним інтерфейсом користувача для вимірювання температури, інформує Gizmochina.

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Що ще відомо

Як сказано у патенті, вимірювання температури відбуватиметься за допомогою камери смартфона. А результат вимірювання можна переглянути на дисплеї пристрою.

Щоправда, ця технологія для компанії не унікальна. Раніше на ринку вже був представлений смартфон Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition, який теж вміє вимірювати температуру. Нагадаємо, донедавна бренд Honor входив до складу корпорації Huawei. та китайський виробник змушений був продати бренд, щоб він міг уникнути санкцій США.

В обох телефонах використовується IR-камера, яка здатна вимірювати температури від -20 до 100 градусів Цельсія.

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Щодо виходу нового смартфона вже під брендом Huawei, то поки інформації немає. Але якщо виробник вже протестував цю послугу та випустив на ринок, то можна очікувати, що новий смартфон вийде вже в наступному році.