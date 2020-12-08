Компанія Huawei вирішила створити конкурента сервісу Google Maps та запустили свій картографічний сервіс. Він доступний за межами Китаю і його вже можна завантажити.

Тестову версію картографічного сервісу Petal Maps вже можна завантажити в магазині додатків AppGallery. Додаток доступний в більш ніж 140 країнах світу. Про це повідомляє портал GizChina.

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Що відомо

Зараз новий сервіс знаходиться на стадії бета-тестування. Користувачам не потрібно реєструватися, щоб оцінити додаток. Проте необхідно бути власником девайсу з лінійок Huawei P40, Mate 30 або Mate 40 з прошивкою EMUI 11.



Huawei запустила власний сервіс мап / Фото GizChina

Petal Maps дозволяють визначити місце розташування, подивитися мапу населеного пункту або місцевості, прокласти маршрут до заданої точки. Також додаток дає можливість переглядати затори на дорогах в режимі реального часу. А за допомогою інформаційних підказок користувачі можуть переглядати статус відправлення і прибуття автобусів у деяких містах, щоб планувати час і плани поїздок.

Сервіс також підтримує новий метод взаємодії, доступний у серії Mate 40 – функцію air-flow. Коли користувач притискає долоню до екрана під час руху, навігаційний вид маршруту і інтерфейс огляду мапи можуть вільно перемикатися.

Huawei Petal Map підтримує голосові команди китайською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською мовами.