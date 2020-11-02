Ми вже неодноразово писали якого серйозного удару завдали санкції США проти китайського виробника Huawei. Тож не дивно, що компанія намагається знайти шляхи, щоб обійти ці обмеження.

Зокрема, через санкції Huawei була змушена відмовитися від використання своїх фірмових чіпів Kirin. Як кажуть аналітики, модель Kirin 9000 представлена ​​разом з флагманським смартфоном Mate40, буде останнім процесором цієї серії.

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Однак, як передає Financial Times, китайський виробник готується обійти американські санкції.

Деталі

Як кажуть джерела, Huawei працює над запуском власного заводу з виробництва мікроконтролерів на території Шанхая. Нагадаємо, санкції США забороняють виробникові використовувати американське програмне забезпечення або обладнання без ліцензії Міністерства торгівлі США.

Через це компанії доведеться повністю перейти на власні розробки. Керувати новим заводом буде Шанхайський центр досліджень і розробок IC.

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Інсайдери також кажуть, що спочатку Huawei почне освоювати чіпи, що виготовляються по 45-нанометровому процесу. А далі перейде на 28-нанометровий процес. Ці процесори потенційно можуть використовуватися в розумних телевізорах і гаджетах інтернету речей.

До 2022 року очікується перехід на 20-нанометрову платформу з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G.