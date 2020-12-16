Завершуємо рік з дивними пристроями. Цього разу – музичним. Художниця Лав Халтен створила вокальний синтезатор VOC-25, кожна клавіша якого пов'язана з однією з двадцяти п'яти вставних щелеп.

Музичний інструмент, який спершу може здаватися моторошним, згодом викликає сміх. Він складається з пластикових вставних щелеп. Звучить це так само дивно, як і виглядає, пише Love Hulten.

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Що відомо



Музичний пристрій з 25 щелеп / Фото lovehulten

VOC-25 – це концептуальний вокальний синтезатор. Кожна щелепа являє собою унікальну ноту на клавіатурі. Уся дерев'яна установка з трьох частин повторює зовнішній вигляд класичного настільного комп'ютера, що включає монітор, головну консоль і клавіатуру.

При спробі зіграти мелодію ряди пластикових зубів в підсумку утворюють гармонійний "хор". На цю ідею художницю Лав Халтен надихнули творчі пошуки винахідниці Симони Гертц зі створення музичної зубної стінки.

Щоб інструмент зазвучав, потрібно через USB завантажити необроблені аудіосемпли в консоль. Плата Axoloti вводить MIDI через 25-клавішну клавіатуру, але вона також і виводить MIDI. Ці сигнали перетворюються в постійний струм через керуючі плати, розташовані всередині "монітора". Налаштування тональності та тембру відбувається через регулятори на нижній консолі "співаючих" щелеп. Всередину пристрою вбудовані динаміки. При цьому апарат автономний і не вимагає підключення до мережі.

Як і інші мистецькі проєкти Лав Халтен, це разова концептуальна розробка, яка не дійде до масового виробництва та продажу у магазинах.