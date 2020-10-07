Найбільший автовиробник Південної Кореї вирішив зайнятися випуском літаючих автомобілів і планує представити повний модельний ряд повітряних транспортних засобів – як пасажирських, так і вантажних – протягом найближчих десяти років.

Hyundai Motor Group взялася за розробку моделей аеротаксі, призначених для перевезення п'яти – шести пасажирів у межах міста, а також більш містку модель для того, щоб здійснювати повітряні рейси між населеними пунктами. На ринок моделі вийдуть в 2028 році, повідомляє Bloomberg.

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Коли з'являться перші аеротаксі Hyundai

За словами Шина Чжевона, менеджера з міського повітряного транспорту у компанії, перші аеротаксі можуть дебютувати вже у 2023 році, але компанія розраховує на 2028, коли буде підготовлена ​​вся необхідна інфраструктура. Для того щоб залучити перших клієнтів, Hyundai намагається знизити вартість апарату і рівень шуму, не забуваючи при цьому про безпеку транспорту.

Водночас аналітики Morgan Stanley у своїх найзухваліших прогнозах пророкують, що до 2040 літаючий міський транспорт стане індустрією вартістю в 2,9 трильйона доларів. Та й найбільш песимістичні оцінки теж цілком позитивні – вони оцінюють обсяг ринку в 615 мільярдів доларів через 20 років.

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Крім пасажирських моделей Hyundai працює над вантажним дроном, розрахованим на 300 кілограмів.

Hyundai показала свій концепт літаючого автомобіля, розробленого в співпраці з Uber, на виставці споживчої електроніки CES в цьому році. Передбачається, що спочатку управляти ними будуть пілоти, а потім - десь після 2035 - вони стануть автономними.