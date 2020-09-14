Знаменитий робопес Spot від Boston Dynamics вже надійшов у вільний продаж. На жаль, купити незвичайного робота вдасться далеко не всім бажаючим, адже його вартість становить 74 500 доларв. Невеликий стартап розробив зменшену версію розумного собаки, пропонуючи її за більш доступною ціною.

Роботизована собака Bittle була створена невеликою компанією Petoi. Вона легко вміщається на долоні, що дозволило зробити її набагато доступнішою, ніж повнорозмірну версію від Boston Dynamics, зазначає geeky-gadgets.

Цікаво Робопса Spot від Boston Dynamics почали продавати у Європі: ціна

Виробник уточнює, що пристрій отримає велику кількість розширень, що дозволяє не тільки поліпшити і без того просунутий механізм, але і зробити його унікальним.

Bittle – крихітний, але потужний робот, який може робити трюки, як справжні тварини. Ми доопрацювали кожну деталь, щоб дати маневреність роботу-вихованцеві розміром з долоню. Ви можете оживити Bittle, зібравши його і скачавши наші демонстраційні коди з GitHub. Ви також можете навчити його новим навичкам,

– повідомляють розробники.

Крихітний робот отримає повністю відкритий код, що дасть можливість поекспериментувати тисячам ентузіастів.

Відео демонструє робопса Bittle:

Ціна

Перші відвантаження заплановані на кінець 2020 року. Всім, хто захоче купити мініатюрного чотириногого друга, пропонується підтримати проект на Kickstarter, де він вже зібрав потрібну суму для початку виробництва. Коштує такий робот 225 доларів, що в 330 разів менше від ціни на робопса Boston Dynamics.