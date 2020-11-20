Нові консолі вже тут, проте їм поки не вистачає ігор, здатних розкрити весь потенціал некстгену. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан впевнений, що такі релізи відбудуться не раніше 2022 року.

На його думку, цей рік стане дуже важливим для PlayStation 5, а поки розробникам потрібен час на знайомство з можливостями свіжих пристроїв, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть В Україні стартував продаж PlayStation 5, однак у вільному продажі консолі немає

Некстген не раніше 2022 року

В інтерв'ю одному з видань Райан розповів, що студіям буде потрібно мінімум два-три роки для випуску повноцінних некстген-тайтлів. Саме тоді індустрія отримає головні ігри цього покоління.

Традиційно розробники ігор набирають обертів перші два або три роки. Їм потрібно якийсь час для того, щоб освоїти нове залізо та його можливості. Найімовірніше, вже у 2022-му році ми побачимо якісь прекрасні нові тайтли, і цей рік стане таким значущим, яким були 2015-2016 роки для попереднього циклу консолей, коли почали виходити проєкти, що стали обличчям покоління,

– заявив глава SIE.

Нагадаємо, що світовий реліз PlayStation 5 відбувся 19 листопада – в деяких країнах консоль з'явилася на тиждень раніше. В Україні ціна нової консолі становить 16 799 гривень за базову модель і 13 499 гривень за версію без приводу.

Разом з тим купити консоль на старті продажів практично не реально. Наразі свої приставки отримують лише ті хто оформив попереднє замовлення на PlayStation 5, коли ж консолі з'являться на полицях магазинів невідомо.