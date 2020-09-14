Американський космічний корабель Starship недавно провів успішний "стрибок" на висоту 120 метрів, але компанія відразу почала підготовку до наступної стадії випробувань. За заявою глави SpaceX Ілона Маска, наступний політ здійснить наближена до фінального дизайну версія апарату.

У своєму твіттері Ілон Маск зазначив, що компанія закінчила першу фазу тестових польотів Starship. Розробка прототипу корабля з кодовою назвою SN8 буде завершена вже через тиждень, і після завершення статичних випробувань SpaceX спробує зробити пуск космічного корабля на висоту близько 18 кілометрів.

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SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

На відміну від моделей SN5 і SN6, які в пресі жартома називали "водонапірною баштою" або "консервною банкою", корабель наступного покоління буде мати повноцінний носовий обтічник і закрилки для управління польотом. Точна дата запуску SN8 поки невідома, позаяк підготовка і низка наземних випробувань може зайняти деякий час. Проте відомо, що SpaceX запитала дозвіл на висотний політ ще на початку лютого поточного року.

Очікується, що політ на 18-кілометрову висоту стане першим етапом для компанії SpaceX на шляху до реалізації проєктів, пов'язаних з космічним туризмом і міжпланетними подорожами.