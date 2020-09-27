Під час "Дня батарей" Ілон Маск розповів про плани щодо інтеграції акумуляторів у структурні елементи автомобілів Tesla. Це вирішить відразу кілька завдань: кузов стане міцнішим, знизиться ймовірність пробою акумулятора в результаті зіткнення, а головне – такі машини будуть коштувати дешевше, оскільки збірка спроститься приблизно на 370 деталей.

Маск зазначив, що всі сучасні літаки використовують крила у ролі паливних баків. В такому випадку паливний бак виконує дві функції, і це більше не тягар. Саме таку схему планує використовувати Tesla в процесі виробництва батарей для майбутніх електрокарів, повідомляє 24 канал.

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Що це дасть

Таке нововведення дозволить значно скоротити масу електромобіля і, крім того, майбутні автівки Tesla стануть безпечнішими, пояснив Маск. Його компанія розробляє спеціальний клей, який виконує також вогнезахисні функції. За його словами, "фактично, це стільниковий сандвіч з двома фазовими листами".

Завдяки такій структурі автомобіль може стати ще міцнішим. В результаті елементи живлення пересунутися ближче до центру машини, а значить, ситуація, при якій акумулятор буде пробитий – найгірший сценарій при зіткненні – стане менш вірогідною.

І, нарешті, така конструкція акумулятора дозволить відмовитися від 370 зайвих деталей, тобто виробництво спроститься і, в довгостроковій перспективі, стане дешевше.

Tesla Battery Day

Серед інших анонсів Tesla на "Дні батарей" – обіцянка до 2023 року почати випуск електромобіля за 25 000 доларів і підвищити обсяги виробництва акумуляторів до 20 мільйонів штук на рік. На той час Tesla займеться власним видобутком літію, удосконалить і здешевить виробництво батарей. Про це та інші анонси озвучені на заході читайте у нашому матеріалі.