У Ілона Маска та його компанії SpaceX продовжує вражати своїми амбітними планими. Американський винахідник заявив, що хоче збудувати місто на Марсі.

Але для реалізації цих планів необхідно багато часу. Про це Ілон Маск повідомив під час віртуального саміту Humans to Mars, передає 24 канал.

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Раніше компанія SpaceX обіцяла побудувати до 2050 року колонію на червоній планеті. При цьому почати перевозити матеріали для зведення відповідних конструкцій планували вже у 2022 році. За словами Маска, доправити матеріали для будівництва простіше, аніж налаштувати роботу всіх систем життєзабезпечення для людини безпосередньо на Марсі.

Ми повинні створити базу на Марсі, а потім побудувати місто і досягти того етапу, коли воно буде самодостатнім. Якщо у нас це вийде, то це буде дійсно великим досягненням,

– сказав Маск.

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