SpaceX має великі плани щодо розвитку свого об'єкта в Бока-Чіка, де компанія в даний час будує і випробовує корабель нового покоління Starship. У новій вакансії компанії повідомляється, що менеджер компанії з розвитку туризму "базуватиметься у Браунсвіллі" – найближчому до Бока-Чіка містечку.

Оголошення про нове робоче місце спрямоване на пошук менеджера, який повинен "контролювати розробку першого туристичного космодрому SpaceX від початку" з кінцевою метою перетворити Бока-Чіка у космодром XXI століття.

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Мова йде про нагляд за всім процесом проєктування і будівництва до його завершення, а також про отримання всіх необхідних дозволів на роботу і схвалень регулюючих органів. Серед вимог до майбутнього менеджеру курорту – ступінь бакалавра і більше як п'яти років відповідного досвіду.

SpaceX is hiring a “Resort Development Manager” to develop the Boca Chica Village in Texas “into a 21st century Spaceport” and the company’s first resort. https://t.co/AEfUaCIVGr pic.twitter.com/rhJqq2rnIV — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2020

Раніше SpaceX представила кілька концептуальних проєктів її ідеального космодрому, а ще в червні виконавчий директор компанії Ілон Маск розповів про свій намір побудувати плавучі космодроми для космічних і міжконтинентальних подорожей.

Про що нам говорить нова вакансія

Вона передбачає, що SpaceX прагне надавати повноцінні послуги космічних польотів в дусі того, над чим працює Virgin Galactic, яка приділяє велику увагу якості обслуговування майбутніх туристів як з точки зору салону пасажирського космічного корабля, так і з боку зручностей, доступних на стартовому майданчику.

До теми SpaceX успішно повернула Crew Dragon на Землю: приводнення екіпажу – відео

SpaceX готує власні транспортні кораблі для запусків приватних космонавтів на комерційній основі. Вже оголошено про плани щодо виведення на орбіту і назад платоспроможних клієнтів за допомогою Crew Dragon – зараз ці плани як ніколи близькі завдяки успішному завершенню польоту космонавтів NASA Боба Бенкена і Дага Герлі. Місія їх доставки до МКС і назад була останньою вимогою в процесі сертифікації корабля, і SpaceX хоче відправляти в космос туристів, починаючи з наступного року.