Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск у твіттері похвалив українські ракетні двигуни. Щоправда, і російські також.

Блогер Everyday Astronaut опублікував у твіттері допис, у якому радо поділився звісткою про завершення дослідження походження радянських ракетних двигунів. На цей твіт відреагував мільярдер Ілон Маск, як зауважив 24 канал.

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"Місяці й місяці роботи пішли на це. Гадаю, я нарешті закінчив найповніше генеалогічне дерево радянських ракетних двигунів", – зазначив Everyday Astronaut.

Чорт, це непросто! Я витратив досить багато часу, розглядаючи російські / українські двигуни. Вони хороші,

– прокоментував Маск.



Маск висловився про українські двигуни: "Вони хороші" / Скриншот із твіттера

До слова, раніше Ілон Маск вже висловлювався про якість українських ракет. У 2017 році, наприклад, він згадував про "Зеніти", які назвав кращими у світі – після ракет SpaceX, звісно.

А у 2019 році Маск визнав, що Україна зіграла головну роль у радянському ракетобудуванні, та й у стрибку космічної галузі СРСР загалом.