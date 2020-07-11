За день розбагатів на 6 мільярдів: Ілон Маск посів 7 місце у рейтингу найбагатших людей світу
Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск посів 7-ме місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.
Його статки нині складають 70,5 мільярдів доларів. Про це пише Bloomberg.
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Маску вдалось розбагати на 6,1 мільярда доларів після того, як акції Tesla подорожчали на 11%.
Загалом акції Tesla у 2020 році зросли на 269% і становлять основну частину статків бізнесмена.
У рейтингу Ілону Маску вдалось обійти голову ради директорів Berkshire Hathaway Воррена Баффета зі статками у 69,2 мільярдів доларів. Також Маск випередив співзасновника Oracle Ларрі Еллісона і співзасновника Google Сергія Бріна.