Інженер та мільярдер Ілон Маск поділився у своєму твіттері подробицями проєкту нейроінтерфейсу Neuralink. Він розповів, що встановлення чіпа у мозок буде не складнішим ніж лазерна операція з корекції зору.

Ті, хто погодяться на процедуру, згодом зможуть слухати музику прямо з чіпа, зазначив Маск. Він додав, що чіп допоможе людям контролювати рівень гормонів, а це дасть можливість долати тривогу. Маск натякнув, що Neuralink допоможе позбутися депресії і залежностей шляхом "перепрограмування" частин мозку, що відповідають за їх розвиток.

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Раніше Маск вже говорив, що нова технологія допоможе людям з неврологічними захворюваннями, хворобою Паркінсона або Альцгеймера, а також розширить можливості звичайних користувачів. Він має намір розповісти про проєкт докладніше 28 серпня.

Що таке Neuralink

Однойменну компанію створили у 2016 році. Наразі було проведено лише одну презентацію з описом технології нейронного інтерфейсу. У липні 2019 року Маск розповів, що чіпи будуть імплантувати в мозок за допомогою "швейного" робота-хірурга, який з'єднає їх за допомогою "нитки" імплантів для зчитування інформації.



Операція з вживлення чіпа відбувається повністю автоматично завдяки роботу

Відповідно до опису технології, до мозку буде підключатися кабель USB-C, який забезпечить "повну пропускну здатність передачі даних". У 2020 році були проведені випробування на тваринах. Експерименти за участю людей в компанії можуть почати лише після отримання дозволу від міністерства охорони здоров'я США.

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На сайті Neuralink розмістили 11 вакансій для інженерів-механіків, фахівців з робототехніки і гістології, а також інших напрямків. Сам Маск говорив, що компанії потрібні люди з досвідом роботи над натільними пристроями і смартфонами.