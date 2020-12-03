Глава SpaceX Ілон Маск під час церемонії вручення премії Axel Springer заявив, що люди зможуть висадитися на Марсі через шість років.

Маск зазначив, що при сприятливому збігу обставин перша людина зможе полетіти на Марс вже через чотири роки, повідомляє 24 канал.

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Ми спробуємо відправити туди корабель без команди через два роки,

– додав Маск.

Маск та Марс

Мільярдер не вперше робить гучні заяви щодо відправки людини на Марс та його колонізації. Так у 2019 Маск поділився планами з освоєння Марса за допомогою ракети Starship.

Для того, щоб почати освоєння Марса, необхідно зробити мінімум один пілотований політ на планету, відзначав Маск.Раніше Маск стверджував, що для створення першого марсіанського поселення знадобиться близько 20 років. Для цього на планету потрібно буде доставити "мільйони тонн" обладнання і ресурсів і задіяти в процесі тисячі кораблів Starship. Запуски при цьому не вийде проводити постійно, оскільки Земля і Марс зближуються лише раз на два роки.

Корабель Starship

В кінці вересня 2019 року SpaceX показала Starship Mk1. У липні цього року прототип корабля SN5 успішно пройшов вогневі випробування. У серпні він здійснив успішний "стрибок" на 150 м. У жовтні прототип SN8 пройшов вогневі випробування відразу з трьома працюючими двигунами. Тим часом SpaceX вже планує будувати плаваючі космодроми для ракет надважкого класу для освоєння Марса і Місяця.

До речі, польотні випробування чергового тестового зразка Starship SN8 заплановані на 4 грудня. Якщо в зазначену дату провести політ на 15 кілометрів не вийде, то наступна спроба повинна відбутися 6 грудня. Попередньо тести були заплановані на 2 та 3 грудня, однак були перенесені.