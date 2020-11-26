Ілон Маск у своєму недавньому інтерв'ю поділився планами компанії Tesla щодо виробництва власних акумуляторів. Зокрема, згадав про потужності майбутньої фабрики з виробництва батарей, яка зараз будується у Берліні.

Глава Tesla Ілон Маск повідомив нові подробиці про майбутній завод з випуску акумуляторів, який будується неподалік від Берліна. За його словами, з часом цей завод щорічно випускатиме батареї сумарною ємністю до 250 ГВт/год, тобто майже стільки ж, скільки на даний момент випускає вся світова галузь акумуляторних елементів. Про це він розповів у інтерв'ю.

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Що відомо

Я думаю, що це, можливо, буде найбільший у світі завод з виробництва акумуляторних батарей,

– розповідає Ілон Маск.

На заході Tesla Battery Day у вересні компанія представила акумулятор Tesla 4680, вперше розкривши плани з виробництва власних акумуляторних елементів. Зараз Tesla нарощує виробництво батарей на своїй пілотній виробничій лінії у Фрімонті з використанням технології Roadrunner, яку розробила сама. Метою проєкту Roadrunner є створення батарей із запасом ходу "на мільйон миль".

Як стверджують джерела, Tesla планує розгорнути повномасштабне виробництво акумуляторів на своїх фабриках Gigafactory в Берліні, Техасі та Китаї.

Судячи з того, як просувається будівництво в Берліні, перший спеціалізований завод компанії з виробництва акумуляторів буде запущений саме в Німеччині.