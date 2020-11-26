Tesla готується до запуску електричної вантажівки Semi. Тим часом засновник компанії Ілон Маск продовжує розкривати подробиці про новинку.

Ілон Маск розповів американському каналу, що майбутня вантажівка зможе проїхати на одному заряді 1000 кілометрів. Про це пише видання electrek.

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Що відомо

Досягти такого результату дозволять нові технології Tesla в області акумуляторних батарей.

Таким чином, ще не випущена вантажівка Tesla Semi зможе проїжджати на одному заряді не менше, ніж тягач Mercedes-Benz GenH2 на паливних елементах, представлений у вересні.

Раніше в Tesla озвучували інші дані. У 2017 році Маск заявляв, що в базовому варіанті вантажівка отримає запас ходу 483 кілометри, а в топовому – 805 кілометрів. Однак в ході свіжого інтерв'ю Маск заявив про збільшення запасу ходу електротягача.

Отримати запас ходу в 500 кілометрів, на мій погляд, досить легко, навіть за умови, що він тягне вантаж вагою 40 тонн. Для дійсно далеких перевезень ми хочемо збільшити запас ходу до 800 і навіть 1000 кілометрів,

– сказав Маск.

Очікується, що Tesla Semi оснастять чотиримоторною електричною силовою установкою і автопілотом. До 100 кілометрів на годину вантажівка зможе розганятися за п'ять секунд, а з 40-тонним причепом – за 20 секунд.

Вантажівку планували запустити ще в минулому році, проте перенесли спочатку на 2020, а потім на 2021 рік.