Відомий американський бізнесмен, CEO компании Tesla та SpaceX Ілон Маск недавно вшосте став батьком. Однак, попри таку зайнятість він знаходить час на хобі, зокрема, щоб зіграти комп'ютерні гри.

На своїй сторінці у Twitter Маск назвав свої улюблені комп'ютерні ігри. Один із користувачів записав його про це і глава Tesla назвав цілий перелік.

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Улюблені ігри Маска:

Deus EX,

Half Life 2,

Bioshock,

Mass Effect 2,

Fallout 3,

Fallout: New Vegas,

Saints Row IV.

Також Ілон Маск додав, що зазвичай грає на ПК, а не на ігровій приставці. Тож деякі ексклюзивні випуски ігор для консолей йому недоступні.

Улюблені ігри Ілона Маска / Скріншот

Тим часом справи у компанії Маска Tesla йдуть дуже добре. За останній час її акції зросли відразу на 10% і досягли нової рекордної ціни.

За прогнозами експертів, Tesla доставлятиме понад 450 тисяч авто в рік. Це дасть змогу збільшити вартість акцій до 2000 доларів. Таким чином, цінні папери компанії Ілона Маска можуть зрости на 64% від нинішнього рівня.