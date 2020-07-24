Страхова компанія Tesla Insurance почне працювати в деяких штатах вже в кінці 2020 року. Компанія продаватиме страхування для автівок Tesla, розраховуючи для кожного водія персональну вартість послуги, виходячи з переданих в компанію його машиною даних – від кілометражу, частоти і часу поїздок до стилю водіння.

Ілон Маск впевнений, що новий бізнес стане для Tesla серйозним новим джерелом доходу. Потенційно сервіс відразу ж отримає сотні тисяч клієнтів – власників машин Tesla в США, повідомляє BI.

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Перший млинець нанівець

Багато років водії скаржилися на високі ставки страхування електромобілів Tesla, в основному через високу вартість ремонту машин. Вперше компанія заговорила про власний сервіс автострахування у квітні минулого року, а кількома місяцями згодом спробувала запустити послугу у Каліфорнії.

Однак, вже через кілька годин сайт був відключений через "оновлення алгоритму", а вартість страховки для тих, хто встиг отримати розрахунок для своєї автівки, не завжди була нижчою, ніж у сторонніх компаній, як обіцяв глава Tesla. В результаті Маск визнав, що експеримент був не до кінця продуманий і називає його "версією 0.9".

Оновлене страхування від Tesla

Тепер власникам електромобілів Tesla обіцяють повноцінну версію автострахування.

"Ми створюємо щось велике – щось на зразок великої страхової компанії. У кінцевому підсумку ми хочемо прийти до того, щоб Tesla Insurance могла використовувати дані, зібрані автомобілем, в профілі водія, щоб розуміти кореляції і ймовірності аварії і оцінити щомісячний страховий внесок для цього клієнта", – пояснив Ілон Маск.

Очевидно, що компанія знає про власників своїх машин все, що тільки можна дізнатися завдяки начинці з різноманітних сенсорів. І на основі цих даних, зібраних цілодобово з першого дня експлуатації машини, здатна досить точно прогнозувати ймовірність будь-яких проблем – від аварій до псування батарей і отримання механічних пошкоджень.

Жодна страхова компанія у світі сьогодні немає нічого подібного в активі. Тому що їх бізнес будувався на інших принципах оцінки та розрахунку страхової премії.

Нова ініціатива Маска, очевидно, призведе до революційних змін на ринку автострахування. Глава Tesla вже запросив працювати в компанію актуаріїв і повідомив, що перші страхові плани стануть доступні в деяких штатах, швидше за все, в кінці 2020 року.