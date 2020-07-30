Виконавчий директор Tesla Ілон Маск відреагував на заяви автовиробників про те, що його компанія лідирує в низці областей розробки електромобілів. Це вже визнали в Audi і Volkswagen, однак Маск зазначив, що готовий ділитися технологіями Tesla.

У своїй звичній манері Маск висловився у власному офіційному акаунті в соцмережі Twitter.

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Tesla відкрита для ліцензування програмного забезпечення, а також поставок трансмісії й акумуляторів. Ми просто намагаємося прискорити розвиток технологій які не завдають шкоди навколишньому середовищу, а не нищити конкурентів,

– написав Маск.

Коментар став відповіддю на твіт про плани німецьких автовиробників наздогнати Tesla у розробці електромобілів.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Крім того, за словами Маска, Tesla буде готова ліцензувати свій автопілот.

Маск ще у 2014 році заявляв про відкриття Tesla патентів. Але тоді компанія лише обіцяла не пред'являти позов конкурентам, які використовують запатентовану технологію "сумлінно". За фактом, тепер єдиною компанією, яка відкрито зізналася у використанні цих патентів, стала китайська Xpeng. Але до неї Tesla подала вже інший позов – про крадіжку вихідного коду автопілота. У минулому компанія поставляла трансмісії і акумулятори Mercedes-Benz і Toyota, коли ті були акціонерами Tesla, але потім процес припинився.