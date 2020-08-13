Користувач Twitter під ніком Ервін Вейк виклав пост з відео де зображені протести у Білорусі, закликавши всіх, у кого є вплив на громадськість, надати підтримку. Користувач зазначив Білла Гейтса і Ілона Маска. Глава SpaceX відгукнувся і запитав, чим він може допомогти.

Ервін написав у відповідь Ілону, що в першу чергу, протестувальники у Білорусі потребують уваги світової громадськості, а також потребують матеріальної підтримки.

Цікаво Тестери розповіли, наскільки швидким буде супутниковий інтернет Starlink

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь



Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice - use it now.



Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 13, 2020

Крім того, деякі користувачі стали просити главу SpaceX підключити Білорусь до супутникової системи інтернету Starlink, оскільки в країні вже кілька днів є суттєві пробеми зі зв'язком.

Starlink will be the answer! You just can provide free access to spread the word and enable communication there. Don't know its ready for this thou — HoldHodlHodor (@TehHodlMaster) August 13, 2020

We need your Starlink, because dictator block internet during protest. — Eduard Palchys (@1863x) August 13, 2020

На момент написання новини Ілон Маск не відповів користувачам з приводу Starlink. Зараз проєкт знаходиться лише на стадії бета-тестування – перші користувачі в США до нього отримають доступ лише у кінці 2020 року.