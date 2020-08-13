Ілона Маска просять підключити Білорусь до супутникового інтернету Starlink
Користувач Twitter під ніком Ервін Вейк виклав пост з відео де зображені протести у Білорусі, закликавши всіх, у кого є вплив на громадськість, надати підтримку. Користувач зазначив Білла Гейтса і Ілона Маска. Глава SpaceX відгукнувся і запитав, чим він може допомогти.
Ервін написав у відповідь Ілону, що в першу чергу, протестувальники у Білорусі потребують уваги світової громадськості, а також потребують матеріальної підтримки.
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Крім того, деякі користувачі стали просити главу SpaceX підключити Білорусь до супутникової системи інтернету Starlink, оскільки в країні вже кілька днів є суттєві пробеми зі зв'язком.
На момент написання новини Ілон Маск не відповів користувачам з приводу Starlink. Зараз проєкт знаходиться лише на стадії бета-тестування – перші користувачі в США до нього отримають доступ лише у кінці 2020 року.