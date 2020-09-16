Індивідуальний податковий номер в смартфоні: документ з'явиться в додатку "Дія"
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив механізм використання електронних копій документів в додатку "Дія".
Про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі зазначивши, що відтепер практично для всіх життєвих ситуацій е-ІПН замінить паперовий варіант документаю
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Тож вже зовсім скоро в додатку з'явиться електронна версія ІПН, яка буде завжди під рукою у наших смартфонах.
Інші важливі нововведення
Уряд також затвердив механізм використання електронних копій документів в додатку "Дія". Це дозволить торговельним мережам, поштовим відділенням, банкам та сервісам офіційно приймати цифрові документи. У Мінцифрі наголосили, що відтепер не буде ситуацій, коли документи у додатку "Дія" не приймаються.
Відповідно до рішення Кабміну документами в смартфоні можна буде скористатися при:
- отриманні послуг поштового зв'язку;
- проведенні банківських операцій;
- на касах супермаркетів для підтвердження віку;
- отриманні адміністративних послуг;
- поверненні коштів сплачених за товар та в інших випадках.
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За даними Мінціфри, зараз е-РНУКНП і електронні копії документів доступні лише у версії додатка "Дія 2.0" для бета-тестерів, проте вже скоро їх запровадять в загальний доступ.