Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив механізм використання електронних копій документів в додатку "Дія".

Про це розповів міністр Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі зазначивши, що відтепер практично для всіх життєвих ситуацій е-ІПН замінить паперовий варіант документаю

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Тож вже зовсім скоро в додатку з'явиться електронна версія ІПН, яка буде завжди під рукою у наших смартфонах.

Інші важливі нововведення

Уряд також затвердив механізм використання електронних копій документів в додатку "Дія". Це дозволить торговельним мережам, поштовим відділенням, банкам та сервісам офіційно приймати цифрові документи. У Мінцифрі наголосили, що відтепер не буде ситуацій, коли документи у додатку "Дія" не приймаються.

Відповідно до рішення Кабміну документами в смартфоні можна буде скористатися при:

отриманні послуг поштового зв'язку;

проведенні банківських операцій;

на касах супермаркетів для підтвердження віку;

отриманні адміністративних послуг;

поверненні коштів сплачених за товар та в інших випадках.

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За даними Мінціфри, зараз е-РНУКНП і електронні копії документів доступні лише у версії додатка "Дія 2.0" для бета-тестерів, проте вже скоро їх запровадять в загальний доступ.

До слова, у мобільному застосунку Дія з'явиться ще один важливий документ – довідка ВПО. Цей документ дуже важливий для внутрішніх переселенців, адже в Україні кілька мільйонів внутрішньо-переміщених осіб.