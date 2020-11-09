Команда інженерів Тель-Авівського університету (Ізраїль) створила систему, яка дозволяє бачити кольори в інфрачервоному спектрі. Головна особливість розробки в тому, що вона робить доступною можливість, для якої потрібне дороге наукове обладнання.

Ми сприймаємо кольори у видимому спектрі – досить вузькій смузі частот, яка знаходиться між ультрафіолетовим випромінюванням і інфрачервоним світлом. Ізраїльська система, яка монтується на камеру, робить далекі інфрачервоні частоти видимими для нашого ока. Матеріали, присвячені ізраїльській розробці, були опубліковані в журналі Laser & Photonics Reviews, пише phys.org.

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Що відомо про розробку

Видиме світло – лише маленька частина електромагнітного спектру, який включає також радіохвилі, мікрохвилі, рентгенівське та інші види випромінювання. У кожній з цих частин спектра міститься велика кількість інформації, яку ми не можемо сприймати неозброєним оком.

Новий пристрій дозволяє, наприклад, робити знімки газів на зразок водню, вуглецю і натрію, які яскраво світяться в інфрачервоному спектрі. Або робити фотографії живої природи, яка в інфрачервоному світлі виглядає абсолютно незвично.



Монреаль у інфрачервоному спектрі / фото Вікіпедія

Крім того, дану технологію можна застосовувати й на більш глобальному рівні. Наприклад, оснащені нею супутники зможуть бачити викиди шкідливих речовин з фабрик або знаходити замасковані склади вибухівки і урану.