Здоров'я людини – найважливіший пріоритет. Не в останню чергу це стосується здорового харчування, основа якого – свіжі продукти. Унікальна технологія від beko – HARVESTfresh™ дозволяє зберігати продукти, дбаючи про їхню свіжість. Як це працює, розповідаємо у нашому матеріалі.

Холодильники компанії beko створені таким чином, щоб якнайкраще зберегти свіжість та поживність продуктів. Компанія дбає про те, щоб харчування споживачів було здоровим, і має чимало технологій, які справді допомагають у цьому.

Що ж робить нова технологія beko HARVESTfresh™? Простими словами – надає змогу зберігати у їжі максимальну кількість вітамінів та мікроелементів. По суті, HARVESTfresh™ імітує 24-годинний сонячний цикл всередині вашого холодильника. Таким чином, вітаміни у овочах та фруктах зберігаються довше.

Фрукти й овочі – основне джерело вітамінів для нашого організму, які, на жаль, з часом втрачають свої поживні речовини. beko вирішили цю проблему завдяки своїй технології HARVESTfresh™.

Як працює HARVESTfresh™

Новинку презентували на конференції IFA 2019. Основна ідея в тому, що контейнер для овочів та фруктів оснащений власною окремою системою освітлення, яка імітує добовий цикл сонця завдяки відразу трьом джерелам світла (зелене, синє й червоне).

Фруктам та овочам, які зберігаються у холодильнику, потрібне не просто світло, а імітація повного добового циклу, в якому свою роль відіграє навіть темрява. Все це допомагає продуктам довше залишатися свіжими та поживними.

Окрім імітації 24-годинно циклу, чималу роль також відіграє спеціальна конструкція контейнера, яка забезпечує правильну вентиляцію. Таким чином у контейнері підтримується потрібний рівень вологості, що дає змогу фруктам та овочам залишатися свіжими, а отже – максимально довго зберігати вітаміни.

І це не просто слова, адже ефективність технології підтверджена не лише заявами виробника чи візуальними ефектами, а й практичними дослідженнями.

Передова технологія HARVESTfresh™ присутня у лінійці нових моделей холодильників beko.

Однак свіжість, смак та корисність овочів у холодильника beko гарантує не лише технологія HARVESTfresh™. Вона працює у поєднанні з системою двоконтурного охолодження NeoFrost™. Яка, крім того, що набагато швидше охолоджує продукти, ще й вирішує одвічну проблему холодильних камер no-frost – пересушування харчів.

Як працює NeoFrost

Однією із основних причин, через яку овочі та фрукти швидко псуються, є втрата вологості. Система NeoFrost™ має дві окремі системи охолодження для морозильної і холодильної камер, тим самим запобігає висушуванню повітря у холодильній камері та утворенню льоду на продуктах та на стінках холодильника. А отже, овочі та фрукти зберігають до 90% своєї вологи протягом тривалого часу, а морозильна камера не потребує розморожування.

Система підтримує природний рівень вологи і, до того ж, дозволяє охолоджувати продукти вдвічі швидше.

Завдяки інноваційним технологіям компанії beko, продукти зберігають природну свіжість та максимальну користь, щоб ваше харчування завжди було здоровим.