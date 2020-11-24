Зараз у TikTok набирає велику популярність відео з норвезької університетської лікарні Akershus University Hospital, що працює для 560 000 жителів чотирьох міст. У відеоролику демонструється інноваційність сучасної клініки, де більшість рутинних дій в ній лікарі роблять безконтактно.

Відео опублікував 22-річний студент Ларс Інгар.

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Що відомо

Доставка ліків або аналізів відбувається за допомогою системи труб. Пояснення до її роботи клініка окремо опублікувала в своєму Instagram.

Лікар замовляє ліки, пакети з ними автоматично переносяться з диспенсера в лікарняній аптеці, піднімаючись на рейки в стелі, які збирають їх в ряд. Після цього в справу підключається робот – він поміщає пакети в стовп для трубок, відправляючи далі в потрібне місце в госпіталі.

Роботи також здатні перевозити вантажі різних габаритів в будь-яке відділення. Вони вміють самостійно користуватися ліфтами, а також розпізнавати людину на шляху прямування, щоб випадково не створити аварійну ситуацію.



Роботи в інноваційній клініці / Фото Akershus University Hospital

Свою форму медики отримують за допомогою спеціальних терміналів з сенсорним екраном. Для цього їм необхідно просто відсканувати карту, і вибрати вид одягу, яка автоматично доставиться зі складу. Брудна форма викидається в урну, яка доставляє її в пральню.