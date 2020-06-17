Починаючи з 17 червня, користувачі Facebook та Instagram в США будуть мати можливість повністю відключити всю політичну рекламу у цій соціальній мережі.

Перші кроки у цьому напрямку, коли компанія намагалася пом'якшити політичну рекламу, почалися минулого року, нагадує techcrunch. Але нова функція дасть користувачам більше контролю над тим, які рекламні повідомлення вони бачать.

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Відповідну заяву у Facebook зробили у вівторок 16 червня. Компанія заявила, що це рішення було прийнято ще у січні, а тепер опція додається в соціальну мережу, оскільки Facebook готується до президентських виборів в 2020 році в США.

Де працюватиме функція

Опція відключення політичну реклами вже стала доступною для деяких користувачів у США. В найближчі кілька днів почнеться повномасштабне розгортання нового функціоналу — надалі функцією зможуть користуватися інші користувачі зі США. Дане нововведення стосуватиметься і соціальної мережі Instagram.

Восени 2020 року Facebook планує зробити нову опцію доступною за межами США "у країнах, де проводяться рекламні кампанії з соціальних питань, виборів і політики".