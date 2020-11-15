Команда Facebook оголосила про запуск нової функції для фірмового месенджера. У Facebook Messenger вона вже працює, в Instagram на підході.

Для обох сервісів представлені зникаючі повідомлення з функцією автоматичного знищення. У режимі Vanish Mode повідомлення знищуються як тільки співрозмовник покинув бесіду, повідомляється в офіційному блозі компанії.

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Що відомо

Як і в Snapchat, користувач буде попереджений, якщо його співрозмовник вирішив зробити скріншот бесіди в такому режимі.



Зникаючі повідомлення у Facebook Messenger та Instagram / фото Facebook

У Facebook Messenger вже використовувалися зникаючі повідомлення як частина функції секретних чатів, проте для кожного такого повідомлення треба налаштувати власний таймер. В Instagram зникаючі повідомлення з'являться вперше.

У Facebook Messenger режим Vanish Mode вже доступний для користувачів з США, а в Instagram він почне працювати згодом.