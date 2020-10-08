Нещодавно в акаунтах деяких ЗМІ в Instagram з'явилися позначки "контролюються Росією" та схожі позначки, які вказують на фінансування того чи іншого ЗМІ певною країною. Нововведення запрацювало в рамках політики, яку компанія Facebook, як материнська для Instagram, анонсувала і вже застосовує з жовтня минулого року.

Спливаючі повідомлення з текстом "Instagram вважає, що цей видавець може повністю або частково знаходиться під редакційним контролем держави" першим виявив журналіст Кейсі Мішель, вказавши на це у своєму твіттері.

Цікаво Чати в Instagram та Facebook Messenger об'єднують в один

Зазначена мітка відображається у профілі, а також в окремих публікаціях – прямо під ім'ям облікового запису. Деякі медіа вже встигли відреагувати на це у своїх публікаціях обуреними постами.

Деякі зі ЗМІ, які потрапили під таке визначення, включаючи Redfish і In the Now, мають сотні тисяч підписників.

Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW — Casey Michel (@cjcmichel) October 5, 2020

Для чого ці мітки

Представники Facebook заявляють, що компанія планує додати подібні мітки в Instagram "у найближчі місяці". Компанія підкреслювала, що привернула значну кількість експертів до опису критеріїв ангажованості. Деякі редакції вже намагаються змінити свої профілі у спробі позбутися від лейблу. До того ж, у них є можливість офіційно оскаржити подібне рішення. Прецеденти вже були, наприклад, компанія Maffick у липні 2020 року подала до суду, стверджуючи що Facebook помилково ідентифікував її як контрольовану державою, що призвело до зниження монетизації контенту в соціальних мережах на 50%.

Що кажуть в Instagram

Як написано на сайті соціальної мережі: "Instagram визначає "контрольовані державою засоби масової інформації" як ЗМІ, які, на думку Instagram, можуть частково або повністю перебувати під редакційним контролем свого уряду, ґрунтуючись на нашому власному дослідженні та оцінці відповідно до низки критеріїв, розроблених для цієї мети".

Водночас, на тому ж сайті спеціально зазначено, що офіційні ЗМІ, які відкрито фінансуються державою, не будуть внесені в подібний список.