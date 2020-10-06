Соціальна мережа з фотографіями Instagram була запущена рівно 10 років тому. Додаток з'явився в App Store 6 жовтня 2010 року – через кілька місяців після виходу iPhone 4.

Щоб відзначити цю подію, Instagram додав у свіжу версію програми для iOS "великодку". Користувач може змінити іконку на класичну або будь-яку іншу, повідомляє 24 канал.

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На вибір є іконка ранньої бети, перша іконка додатку, ну і, звичайно, класична у двох варіантах. Також є іконка, яку соцмережа використовує сьогодні в інших колірних варіантах.

Як змінити іконку Instagram

Для зміни іконки програми Instagram, необхідно зайти в налаштування, потягнути зверху вниз доти, поки не відкриється меню, далі вибрати потрібне зображення.



Варіанти святкових іконок Instagram

Наразі оновлення доступно не у всіх користувачів, але в більшості. Судячи з повідомлення в оновленні, "великодка" буде в додатку тільки до кінця жовтня.

На Android "великодка" також працює, однак оновлення лише почали розсилати, тож наразі воно доступне лише невеликій кількості користувачів.