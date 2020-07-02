Команда популярної соціальної мережі Instagram почала тестувати нову функцію для любителів "Історій". Вона дозволяє зібрати всі "Історії" на одній сторінці.

Як повідомляє FoneArena, функція перебуває у тестовому режимі. Коли її остаточно можна буде випробувати наразі невідомо.

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Як працює функція

Під час тестування в додатку Instagram "Історії" показуються в один ряд над "стрічкою". У новому інтерфейсі "Історії" не лише виводяться в два ряди, а й з'явилася кнопка See all Stories (Подивитися всі Історії), яка веде на сторінку, де зібрані всі "Історії", опубліковані за останні 24 години користувачами, на яких ви підписані.



Як виглядатиме нова функція Instagram

Новий інтерфейс тестується на обмеженій кількості користувачів Instagram і почне поширюватися глобально за результатами тестування.