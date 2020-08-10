Соціальна мережа Instagram розробила новий режим камери – Pro. Це пакет інструментів для професійних фотографів. Наразі компанія проводить тестування нової функції.

Інсайдер Алессандро Палуцці опублікував у своєму твіттері коротке відео з демонстрацією нової функції.

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Як працюватиме нова функція

У розділі "Історій" будуть доступні нові налаштування, а саме можливість змінити витримку, світлочутливість, діафрагму, зум і температуру знімка.

#Instagram is working on a new camera mode: Pro

All options can be applied at the same time.

They are currently using the Boomerang and Layout icons for it. pic.twitter.com/AIsdBo3NDH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 9, 2020

Коли з'явиться нова функція Pro камери

Наразі нові налаштування камери доступні лише у бета-версії програми і лише в обмеженої кількості користувачів. Коли відбудеться повноцінний реліз нової функції, не повідомляється.