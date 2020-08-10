Instagram тестує професійний режим камери в додатку
Соціальна мережа Instagram розробила новий режим камери – Pro. Це пакет інструментів для професійних фотографів. Наразі компанія проводить тестування нової функції.
Інсайдер Алессандро Палуцці опублікував у своєму твіттері коротке відео з демонстрацією нової функції.
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Як працюватиме нова функція
У розділі "Історій" будуть доступні нові налаштування, а саме можливість змінити витримку, світлочутливість, діафрагму, зум і температуру знімка.
Коли з'явиться нова функція Pro камери
Наразі нові налаштування камери доступні лише у бета-версії програми і лише в обмеженої кількості користувачів. Коли відбудеться повноцінний реліз нової функції, не повідомляється.
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