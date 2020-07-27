Нещодавно користувачі помітили дивну особливість додатка Instagram для iOS. Виявилося, що соцмережа використовує камеру смартфона увесь час – навіть тоді, коли власник смартфона не знімає фото або відео.

Першим звернув увагу на таку особливість нового додатка користувач Twitter під ніком KevDoy.

Цікаво Які соцмережі найпопулярніші в окремих областях України – цікава інфографіка

Проблема стосується версії iOS 14 Beta завдяки новій функції, яка відображає спеціальний індикатор в кутку екрана, коли який-небудь додаток отримує доступ до камери або мікрофону. KevDoy звернув увагу, що індикатор горить під час прокрутки стрічки Instagram, коли у додаток не повинен використовувати камеру і мікрофон телефона.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

Реакція Instagram

Представник соцмережі заявив, що це баг, який виправлять найближчим часом.

Ми отримуємо доступ до камери лише в тих випадках, коли ви цього вимагаєте. Наприклад, коли переходите зі стрічки в "Камеру". Ми знайшли і виправляємо цей баг в iOS 14 Beta, який помилково сигналізує про те, що використовується камера. У нас немає до неї доступу і ніякого прихованого контенту ми не записувємо,

– заявив представник Instagram.

До речі, у 2019 році розробники Facebook виправили схожу помилку в додатку для iOS, яка активувала камери пристроїв у фоновому режимі без відома користувачів.