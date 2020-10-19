В Європейському Союзі почали розслідування справи проти соцмережі Instagram. Платформу теж підозрюють у порушенні конфіденційності. І справа стосується обробки особистих даних дітей на платформі.

Як пише видання BBC, розслідування проводить комісар Ірландії щодо захисту даних (DPC). Його порушили після скарг, що Instagram зробив контактну інформацію в корпоративних акаунтах доступною для всіх, хто має доступ до додатка.

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Нагадаємо, європейські штаб-квартири низки американських технологічних гігантів розміщені в Ірландії, а DPC є провідним регулятором ЄС з 2018 року, відповідаючи за захист права людей на конфіденційність в Інтернеті.

Якщо буде встановлено, що платформа порушує закони про конфіденційність, то соціальна мережа може зіткнутися з великим штрафом.

Експерти проводять розслідування та вивчать правову основу для обробки персональних даних дітей у Facebook (до складу якого входить Instagram). Також комісар вивчить, чи виконує платформа адекватні заходи захисту і обмеження щодо дітей в Instagram.

Детальніше про скарги

Розслідування базується на скаргах американського вченого Девіда Стіра, який проаналізував профілі майже 200 тисяч користувачів Instagram у всьому світі.

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За його підрахунками, щонайменше 60 мільйонів користувачів у віці до 18 років отримали можливість легко змінити свої профілі на бізнес-рахунки. При цьому такі акаунти вимагають, щоб користувачі публічно показували свої номери телефонів та адреси електронної пошти, тобто особисті дані. І ці персональні дані були видимими для інших користувачів Instagram.

Ця інформація міститься також у вихідному коді HTML веб-сторінок, до яких здійснювався доступ під час використання Instagram на комп’ютері.