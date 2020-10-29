Прямі трансляції стали дуже популярними під час пандемії коронавірусу. Instagram це розуміє і бачить у цій галузі перспективи для розвитку. Тому у компанії вирішили вдосконалювати функціональні можливості своєї платформи.

Розробники оголосили про кілька невеликих, але важливих змін. Instagram сфокусується на поліпшенні якості прямої трансляції. Тепер вони можуть тривати 4 години поспіль, а не 60 хвилин, як це було раніше, повідомляє Аdweek.

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Відомі деталі

Нововведення буде доступно для всіх користувачів за умови відсутності порушень на платформі. Також можна буде переглянути свої прямі трансляції в архіві, де вони зберігатимуться протягом 30 днів. Досі Instagram архівував лише історії. Записи можна буде також завантажити, щоб опублікувати в іншому місці. Крім цього, в IGTV з'явиться розділ "прямий ефір" для пошуку контенту в цьому форматі.



Розділ "прямий ефір" в ​IGTV / фото Instagram

Оскільки в цьому році люди все більше покладаються на Live, ми хочемо допомогти їм відкрити для себе новий контент, який їх цікавить, від творців, за якими вони стежать, або ні,

– заявили в Instagram.

Компанія також сподівається, що нововведення допоможуть утримувати людей в додатку довше.