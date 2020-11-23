Соціальна мережа Instagram продовжує оновлювати свій функціонал. Зараз в соцмережі з'явилася функція Guides. Вона передбачає створення інструкцій і високих посад.

Про нову можливість вже повідомили на офіційному блозі компанії. Guides доступна в окремій вкладці профілю користувача.

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В чому користь

Публікація в Guides дає змогу додати текст, фото, відео, а також доповнити посиланнями на інші пости. Її можна відправити особистим повідомленням або опублікувати в Instagram Stories.

Нагадаємо, раніше Guides працювала у тестовому режимі. Щоправда, користувачам була доступна лише категорія «Здоров'я». Зараз у постах можна використовувати теми "Продукти", "Місця" і "Публікації".

В Instagram з'явилась нова функція Guides / Фото Instagram

Guides підійде для створення великих публікацій, схожих на пости в блогах. Таким чином компанія намагається збільшити час, який користувачі проводять у соцмережі.

Як відомо, нещодавно Instagram істотно змінив дизайн головної сторінки. Зокрема, на головну сторінку Instagram додали вкладки – Shop і Reels.