В еру інформаційних технологій і великих обсягів даних, ведення бізнесу вимагає застосування нових інструментів. Компанія Київстар пропонує своїм клієнтам ефективні та універсальні рішення для різних галузей та для задоволення різних бізнес-потреб.

Завдяки інструментам для сталого розвитку бізнесу ви можете оптимізувати продажі та логістику, краще пізнати клієнтів і, як наслідок, створювати найбільш відповідні пропозиції. У підсумку ви отримаєте підвищення прибутковості вашої справи. Аби вже зараз покращити роботу бізнесу, скористайтеся готовими інструментами від Київстар для щоденної роботи.

Як забезпечити офіс надійним зв’язком від Київстар?

Для спілкування з клієнтами та обміну великими обсягами інформації між працівниками, слід подбати про якісний зв’язок. Київстар зробив тарифну лінійку максимально зручною для клієнтів із різним профілем користування.

Ви отримуєте:

Якісний мобільний зв'язок та вигідні бізнес-тарифи

У тарифні плани для бізнесу включені найпопулярніші послуги: дзвінки по Україні й за кордон, великий обсяг інтернет-трафіку та додаткові сервіси для комфортної роботи. До того ж, можна використовувати один номер, а інтернетом користуватися одночасно з двох сім-карток, наприклад, у телефоні та в планшеті. Новим бізнес-клієнтам легко почати користуватися тарифами, тому що для них діє знижка -50% упродовж перших пів року.

Переваги тарифів для бізнесу:

Захист телефонних номерів: усі номери "закріплені" за компанією;

Можливість користування номерами при від’ємному балансі;

Зв’язок з операторами 24/7 з усіх питань – сервісних чи технічних;

Контроль витрат та зручне управління номерами;

Корпоративний інтернет.

Фіксований корпоративний інтернет, який забезпечить доступ до мережі та дозволить якісно й надійно працювати та обмінюватися великим обсягом інформації. Мережі доступу до інтернету створюються "під ключ" із врахуванням поточних потреб і планів розвитку вашої компанії. Ви зможете обрати швидкість каналу передачі від 1 Мбіт/с до 10 Гбіт/с без обмеження за кількістю переданої та прийнятої інформації.

Ви отримаєте повний захист мережі доступу до інтернету та високу якість обслуговування й надання послуг з виділеною підтримкою в режимі 24/7.

Як автоматизувати роботу всередині компанії?

Аби вивести свій бізнес на новий рівень, необхідно налагодити ефективну роботу команди онлайн. Для цього працівники повинні користуватися хмарними сервісами, мати спільний доступ до документів і вести електронний документообіг.

Крім того, аби забезпечити максимально якісну та своєчасну консультацію клієнтів, потрібно вміло організувати роботу контакт-центру. Це також стосується відділу продажів, який є головним механізмом бізнесу та запорукою його успішного зростання. Тож варто подбати про те, щоб вони обидва працювали належним чином.

Щоб усе це стало можливим, Київстар пропонує цілу низку послуг. Віртуальна мобільна АТС, Microsoft Office 365, Star.Docs та Mobile ID – усі вони увійшли до складу більшості бізнес-тарифів Київстар.

Що ви отримуєте:

Віртуальна мобільна АТС

Розумна телефонія у своїй компанії за допомогою Віртуальної мобільної АТС для обслуговування дзвінків. Вона сумісна з різними CRM-системами та дає змогу зберігати всю історію контактів. Також вам доступна можливість одночасного прийому й розподілу будь-якої кількості дзвінків, повний або вибірковий запис розмов, власне голосове меню. Усе це допоможе вам краще взаємодіяти з постійними клієнтами та залучати нових.

Mobile ID

Сервіс Mobile ID – кваліфікований електронний підпис для зручної ідентифікації особи та підписання документів дистанційно, прямо зі свого смартфона.

Приклади використання Mobile ID:

Електронна ідентифікація на державних та електронних ресурсах з підтримкою сервісу Mobile ID;

Системи державних адміністративних послуг;

Системи електронної звітності;

Системи електронного документообігу, у тому числі підписання договорів, актів, накладних в електронній формі;

Комерційні електронні послуги.

І все це захищено від копіювання та зчитування цифрового сертифіката з SIM-картки Mobile ID.

Star.Docs

Star.Docs – платформа електронного документообігу, яка дає можливість скоротити час на роботу з документами, підписувати їх онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису, а також зменшити витрати на логістику та доставку.

Зі Star.Docs ви можете:

вчасно погоджувати й підписувати документи – з комп'ютера або смартфона;

терміново підписувати необхідні документи або робити обмін важливими файлами;

зберігати файли в зручному місці – у хмарному сховищі чи на цифровому носії;

працювати в зручний для вас час з доступом до файлів 24/7.

Microsoft Office 365

Пакет офісних програм Microsoft Office 365 – комплект інструментів для вирішення щоденних офісних задач. Це доступ до вебверсій популярних додатків Word, Excel, PowerPoint, або, в залежності від обраної ліцензії, з можливістю встановлення додатків на ПК, персональне хмарне сховище обсягом 1 Тб і корпоративний портал SharePoint.

Усе це дозволяє дуже швидко організувати сучасне робоче місце для співробітників як в офісі, так і віддалено – будь-де. За допомогою цього рішення ви зможете налаштувати ефективну взаємодію як з внутрішніми, так і зовнішніми клієнтами або партнерами, організувати ефективний корпоративний простір. Доступ до нього буде максимально безпечним з будь-якого девайса завдяки використанню найкращих практик світового лідера хмарних сервісів.

Як знайти нових клієнтів та збільшити продажі?

Підтримувати зв'язок з наявними клієнтами, залучати нових, повідомляти про новинки та акції можна, користуючись платформою Business Data Solution і таргетованими розсилками.

Що це дає?

Використання бізнесом платформи Business Data Solution від Київстар дає змогу знизити витрати на маркетинг і покращити взаємодію з клієнтами. Business Data Solution особливо стане в нагоді компаніям на старті свого розвитку або ж бізнесу, який активно розвивається та прагне залучити нових клієнтів.

Кому потрібне рішення Business Data Solution

Сервіс буде цікавим і корисним для власників малого й середнього бізнесу для проведення рекламних і промокампаній, спрямованих на розширення клієнтської бази. При цьому він ще й дозволяє суттєво заощадити, адже не потрібно ані друкувати великі обсяги рекламних матеріалів, ані замовляти дорогі маркетингові дослідження. Більш того, ви самі визначаете бюджет, який готові витратити на промокампанію, та гнучно керуєте обсягами розсилки, виходячи з цього бюджету. І таким чином заощаджуєте та не витрачаєте зайвого.

Що можна зробити за допомогою Business Data Solution:

Обрати профіль саме вашої цільової аудиторії;

Знайти нову аудиторію, для якої ваша пропозиція буде найбільш цікавою;

Надсилати тільки цікаві та актуальні повідомлення обраній аудиторії із точністю в межах окремої вулиці, району чи міста;

Керувати усіми налаштуваннями онлайн.

Як все це працює

Сервіс використовує алгоритми Big Data, які дають змогу максимально точно визначити свою цільову аудиторію. Скажімо, можна обрати потенційного адресата за різними параметрами, як-от тип пристрою, яким він користується, стать, вік, населений пункт чи область на карті, щось інше, важливе саме вам.

Ця система має зручний вебінтерфейс, тому в ній можна працювати як самостійно, так і командами в будь-який час та з будь-якого місця. А Big Data й алгоритми машинного навчання допомагають обрати потрібну вам аудиторію за низкою параметрів та зробити проморозсилку саме тим адресатам, яким вона буде цікавою найбільше.

Таким чином, вкрай зручно розвивати, наприклад, локальний бізнес: ви просто залучаєте клієнтів, які поруч з вами. Крім того, система дає змогу заощадити на рекламних матеріалах і маркетингових дослідженнях.

Але Business Data Solution – це не єдине рішення, що працює завдяки алгоритмам Big Data.

Наприклад, за допомогою Big Data ви можете проаналізувати поведінку та потреби вашої наявної клієнтської бази й побудувати портрет свого ідеального клієнта. Надалі можна підтримувати особливу комунікацію з клієнтами, що найбільш подібні до ідеального, або визначити на мапі, де саме вони найчастіше перебувають, і розташувати магазин або відділення саме в цій локації.

Відтак Big Data продукти є корисними для таких типів бізнесу, як

Роздрібна торгівля

залучення нових клієнтів під час відкриття нових точок продажу;

визначення оптимального місцезнаходження нових точок продажу;

аналіз "портрета" клієнта.

Електронна комерція

сегментація клієнтської бази за певними ознаками;

аналіз цільового сегмента;

пошук сегмента, схожого на цільовий;

комунікація з потенційними клієнтами.

Страхові компанії

визначення цільової аудиторії для страхових пропозицій;

аналіз профілю клієнта.

Аграрії

сегментація споживачів продукції;

аналіз та виявлення закономірностей у певному цільовому сегменті;

релевантні пропозиції новим клієнтам.

Мережі аптек

визначення оптимального місцезнаходження аптек;

визначення цільової аудиторії;

таргетоване інформування про відкриття нової аптеки.

Важливо! Київстар дотримується законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" і не передає та не продає персональні дані абонентів. Усі аналітичні моделі з використанням великих даних будуються на основі знеособлених даних.

Київстар – це вже давно не лише мобільний зв'язок, це цілий комплекс універсальних та сучасних послуг і рішень, які допомагають ефективно будувати свій бізнес. Приєднуйтеся до використання рішень для бізнесу від Київстар, користуйтеся послугами компанії для розвитку справи і виведіть свій бізнес на новий рівень.