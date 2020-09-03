Під час презентації процесорів Tiger Lake 11-го покоління компанія Intel анонсувала програму брендування Intel Evo для маркування ноутбуків преміум-класу, що відповідають низці вимог до продуктивності. Ще одним нововведенням стала зміна фірмового логотипу компанії, яка сталася втретє за всю її історію компанії і вперше за 14 років.

На презентації, Intel також представив і "ремікс" знаменитого звукового сигналу, що використовується в рекламі фірмової продукції.

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Intel Evo

В рамках цієї ініціативи виробники ноутбуків орієнтуюватимуться на задані стандарти, такі як швидке завантаження, тривалий час автономної роботи (не менше 9 годин при роздільній здітності дисплея Full HD), вихід зі сплячого режиму менш ніж за одну секунду, швидку зарядку ( 4 години автономності після 30 хвилин зарядки) та інші.

Для отримання "відзнаки", яка покликана допомогти покупцям вибрати актуальний лептоп, новинки також повинні підтримувати стандарти Thunderbolt 4 і Wi-Fi 6 (Gig+). Всі ноутбуки з логотипом Evo будуть побудовані на базі процесорів Intel Core i5 або i7 11-го покоління з графікою Intel Iris Xe.



Вимоги Intel Evo для виробників

Моделі з підтримкою Intel Evo

Вже до кінця 2020 року очікується випуск більше ніж 20 ноутбуків зі знаком Evo, включаючи вже анонсовані:

Acer Swift 5;

Asus Zenbook Flip S;

Lenovo Yoga 9i;

Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Оновлений логотип та звучання

В ході фірмової презентації Intel також продемонструвала оновлений логотип компанії. Присвячений його створення відеоролик дозволяє оцінити, як змінювався знаменитий напис з 1969 року до наших днів, а в кінці хвилинного відеоряду можна прослухати оновлений звук з п'яти нот, що став візитною карткою рекламних роликів бренду.

Відео оновленого лого та звуку: