Слідом за компанією Sony, яка нещодавно показала інтерфейс PlayStation 5, Microsoft зробила і свій хід. Корпорація теж вирішила продемонструвати візуальну оболонку Xbox Series X/S, правда, змінилося в порівнянні з поточним виглядом небагато.

Інтерфейс консолей Xbox Series X/S дуже схожий на той, який був у Xbox One, хіба що деякі елементи розташовані на екрані дещо по-іншому, повідомляє 24 канал.

Цікаво Sony представила користувацький інтерфейс PlayStation 5: відео

Що змінилося в інтерфейсі

Найважливіше нововведення оновленого дизайну – це можливість ввімкнути динамічну тему і навіть вибрати для неї колір. З'явиться вона тільки на консолях нового покоління, на One такої фішки чекати не варто.

Інтерфейс Xbox Series X/S, відео:

Крім того, у ролику ще раз нагадали про найважливіші функції Xbox Series X/S: