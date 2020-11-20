Сервіс Internet Archives збереже спадщину Flash для нащадків
Від підтримки Flash Player відмовилися не тільки розробники браузерів, але й сама компанія Adobe. Уже зовсім скоро користувачі не зможуть відтворювати анімації, відео та ігри, створені з його допомогою. Зберегти "спадщина інтернету" для майбутніх поколінь користувачів взялися представники ресурсу Internet Archives, які оголосили про створення цифрового музею для колись культового Flash-контенту.
Чому відмовляються від Flash
Основною причиною, черезя яку розробники вирішили повністю відмовитися від Flash, стала велика кількість вразливостей, повідомляє 24 канал. Проте за 20 років розвитку технології у мережі з'явився цілий пласт ігор, відеороликів та сайтів, які активно її використовують.
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Відмова від підтримки Flash усіма браузерами може привести до повної втрати сформованої за роки "спадщини", але керівництво Internet Archives заявило, що збереже більшість сторінок з колись популярними анімаціями й іграми.
Internet Archives збереже спадщину Flash
Як все працюватиме
Для відтворення такого контенту Internet Archives буде використовувати емулятор Ruffle, який все ще перебуває у розробці. Офіційно Flash буде забутий вже в кінці 2020 року. На зміну йому прийде HTML5, але для поціновувачів класики двері Internet Archives, за словами розробників сервісу, назавжди залишаться відкритими.
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