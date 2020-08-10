У день виборів в Білорусі відбувались перебої з інтернетом. Деякі соцмережі взагалі перестали працювати. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проблеми виникли через зовнішнє втручання із інших країн.

Лукашенко запевняє, що влада жодним чином не причетна до проблем з інтернетом, передає РИА Новости.

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Також ЗМІ повідомляють, що білоруські фахівці працюють над тим, щоб з'ясувати, звідки саме начебто відбувалось блокування інтернету.

Що відомо про блокування інтернету

Проблеми з доступом до інтернету в Білорусі почалось 9 серпня близько 8 ранку. Це збіглось із початком голосування на виборах. ЗМІ припускали, що це могло бути пов'язане із великим навантаженням через вибори.

При цьому в Національному центрі реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявили, що державні ресурси зазнали хакерської DDOS-атаки. Нібито, саме тому і виникли перебої з інтернетом.

Як відомо, вибори президента в білорусі призвели до масових протести. В ніч на 10 серпня відбулись сутички з поліцією. Серед мітингувальників є поранені, ЗМІ кажуть про кількох загиблих.