Інтернет в Білорусі відключають з-за кордону, – Лукашенко
У день виборів в Білорусі відбувались перебої з інтернетом. Деякі соцмережі взагалі перестали працювати. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проблеми виникли через зовнішнє втручання із інших країн.
Лукашенко запевняє, що влада жодним чином не причетна до проблем з інтернетом, передає РИА Новости.
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Також ЗМІ повідомляють, що білоруські фахівці працюють над тим, щоб з'ясувати, звідки саме начебто відбувалось блокування інтернету.
Що відомо про блокування інтернету
Проблеми з доступом до інтернету в Білорусі почалось 9 серпня близько 8 ранку. Це збіглось із початком голосування на виборах. ЗМІ припускали, що це могло бути пов'язане із великим навантаженням через вибори.
При цьому в Національному центрі реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявили, що державні ресурси зазнали хакерської DDOS-атаки. Нібито, саме тому і виникли перебої з інтернетом.
Як відомо, вибори президента в білорусі призвели до масових протести. В ніч на 10 серпня відбулись сутички з поліцією. Серед мітингувальників є поранені, ЗМІ кажуть про кількох загиблих.