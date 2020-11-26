SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту сотні супутників, і почала надавати послуги інтернет-доступу на півночі США і півдні Канади у тестовому режимі. Ранні тести показали швидкість близько 150 Мбіт/с на завантаження і 15 Мбіт/с на видачу. Але швидкість може бути кращою і команда Ілона Маска вже над цим працює.

Група інженерів SpaceX нещодавно відповіли на деякі питання спільноти у рамках сеансу питань Reddit AMA. З відповідей стало зрозуміло, що компанія працює над системою лазерного зв'язку між супутниками, яка позитивно вплине на швидкість супутникового інтернету.

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Швидкість передачі

Актуальна проблема супутникового інтернету від Starlink – затримки, пов'язані з передачею даних з космосу і назад. Однак в SpaceX впевнені, що це не буде проблемою завдяки космічним лазерів.

Швидкість світла у вакуумі вища, ніж в оптоволокні, тому космічні лазери мають високий потенціал для каналів з малою затримкою. Вони також дозволять нам обслуговувати користувачів, де супутники не можуть бачити наземну антену шлюзу – наприклад, над океаном і у регіонах, погано покритих волоконно-оптичними лініями,

– сказали в SpaceX.

Інженер SpaceX також сказав, що на початку цього року команда провела захоплюючі випробування з використанням прототипів космічних лазерів на двох супутниках Starlink. Вони дозволили передавати гігабайти даних в секунду. Однак завдання полягає у тому, щоб знизити вартість космічних лазерів, а також проводити їх у великій кількості і при цьому робити це швидко.

Обмеження трафіку

Одне з найбільш актуальних питань стосувалося обмежень трафіку. Провайдер супутникового інтернету Comcast постійно критикують за введення обмежень для мільйонів клієнтів на північному сході США на обсяг переданих даних в 1,2 Тбайт на місяць на користувача. Користувачів цікавить, чи буде Starlink вводити аналогічні обмеження за обсягом трафіку.

Хороша новина полягає в тому, що наразі при бета-тестуванні Starlink таких обмежень немає. Інженери зазначають, що компанія прагне зберегти такий же підхід і в майбутньому, але водночас можливості обмеження трафіку не виключають.

Загалом, ми дійсно не хочемо вводити неприємні обмеження на обсяг даних, з якими люди стикалися в минулому при роботі з супутниковим інтернетом. Проте, нам, можливо, доведеться піти на якісь заходи в майбутньому, щоб запобігти зловживанню і просто переконатися, що всі інші отримують якісні послуги,

– зазначив інженер SpaceX.