Інтернет від Інтертелеком зникне у 9 областях: в чому причина
Інтернет-провайдер Інтертелеком обмежує надання послуг у 9 областях України. Компанія припиняє роботу у низці областей вже через місяць – 1 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі компанії. Зокрема, провайдер припинить надавати свої послуги у таких областях:
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- Волинська
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Львівська
- Тернопільська
- Рівненська
- Чернівецька
- Донецька
- Луганська.
Причина
Як пояснили у компанії, причиною стала пандемія коронавірусу та запроваджений карантин. У зв’язку з цим компанія змушена була переглянути свою стратегію розвитку.
Там додали, що шукали інвестора для розгортання мереж LTE (стандарт 4G), однак "ситуація з карантинними обмеженнями, не дала змоги досягти домовленості з зацікавленими інвесторами і вчасно оплатити вартість ліцензії на використання технології LTE".
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Тож в компанії вирішили відмовитися від частини радіочастотного спектру і сконцентруватися на регіонах з великою концентрацією аудиторії.