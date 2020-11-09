Управління з питань інновацій, науки і економічного розвитку Канади (ISED) офіційно заявило про те, що SpaceX отримала дозвіл на надання послуг з підключення канадців до високошвидкісного інтернету за допомогою Starlink.

Інформація про схвалення роботи Starlink у Канаді з'явилася в офіційному твіттері відомства.

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.@SpaceX is joining the effort to help get Canadians connected to high-speed Internet!



Regulatory approval for the @SpaceXStarlink low Earth orbit satellite constellation has been granted! — ISED (@ISED_CA) November 6, 2020

Що це дає

У кінці жовтня цього року SpaceX отримала ліцензію на базові міжнародні телекомунікаційні послуги (BITS) від Канадської комісії з радіо, телебачення і телекомунікацій (CRTC).

Тепер з цією ліцензією і дозволом ISED компанія Starlink може офіційно почати надавати користувачам послуги з надання супутникового широкосмугового зв'язку в частині країни на північ від кордону з США.



Starlink запрацює в Канаді, наразі у межах дії станцій встановлених у США

Наразі є обмеження з надання сервісу у Канаді – доступ буде можливий там, де є сигнал від наземних станцій Starlink, розташованих у США.

Коли Starlink запрацює у Європі

3 листопада 2020 року Ілон Маск розповів в Twitter, що ще кілька тисяч запрошень для участі в бета-тестуванні Starlink буде відправлено користувачам в США і Канаді. Також Маск пояснив, що користувачі з європейських країн отримають доступ до бета-тестування сервісу відразу, як тільки буде отримано схвалення європейських регуляторів.

Starlink очікує позитивного рішення від країн Євросоюзу з цього питання у лютому або березні 2021 року.