Система супутникового інтернету Starlink схвалена для використання у Канаді
Управління з питань інновацій, науки і економічного розвитку Канади (ISED) офіційно заявило про те, що SpaceX отримала дозвіл на надання послуг з підключення канадців до високошвидкісного інтернету за допомогою Starlink.
Інформація про схвалення роботи Starlink у Канаді з'явилася в офіційному твіттері відомства.
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Що це дає
У кінці жовтня цього року SpaceX отримала ліцензію на базові міжнародні телекомунікаційні послуги (BITS) від Канадської комісії з радіо, телебачення і телекомунікацій (CRTC).
- Тепер з цією ліцензією і дозволом ISED компанія Starlink може офіційно почати надавати користувачам послуги з надання супутникового широкосмугового зв'язку в частині країни на північ від кордону з США.
Starlink запрацює в Канаді, наразі у межах дії станцій встановлених у США
Наразі є обмеження з надання сервісу у Канаді – доступ буде можливий там, де є сигнал від наземних станцій Starlink, розташованих у США.
Коли Starlink запрацює у Європі
3 листопада 2020 року Ілон Маск розповів в Twitter, що ще кілька тисяч запрошень для участі в бета-тестуванні Starlink буде відправлено користувачам в США і Канаді. Також Маск пояснив, що користувачі з європейських країн отримають доступ до бета-тестування сервісу відразу, як тільки буде отримано схвалення європейських регуляторів.
Starlink очікує позитивного рішення від країн Євросоюзу з цього питання у лютому або березні 2021 року.
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