27-річний інженер з Техасу Райан Сааведра створив біонічну руку вартістю менше 700 доларів, яка використовує штучний інтелект і недорогі компоненти. Аналоги коштують до 150 000 доларів.

Створений протез отримав назву GARA ("Глобально доступна роботизована рука"). Він вимірює електричну активність м'язової тканини методом електроміографії (ЕМГ) і використовує штучний інтелект для прогнозування рухів рук, розповідає Daily Mail.

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Що відомо

Коли ми вирішуємо перемістити будь-яку частину свого тіла, мозок посилає електричний сигнал в необхідні групи м'язів. ШІ використовує сигнали для передбачення руху, який намагається зробити користувач, і переводить його в механічний рух руки.



Робочий прототип біонічного протеза / Фото Ryan Saavedra

Я дізнався, що ці пристрої можуть коштувати від 10 до 150 тисяч доларів. Мені, як інженеру, знайомому з їх компонентами, це здалося неправильним. Я вирішив спробувати дізнатися якомога більше про біонічні протези і побудувати їх з набагато меншими витратами,

– сказав Сааведра.

GARA може легко і точно брати і використовувати більшість предметів, а вбудовані системи зворотного зв'язку дозволяють користувачеві відчувати, наскільки сильно або слабо він тримає предмет.

Проєкт зайняв друге місце на симпозіумі UTSA Technology Symposium, де студенти застосовують всі знання, отримані ними за три роки в коледжі.

Пізніше Сааведра познайомився з Райаном Девісом, армійським рейнджером, який втратив руку в Афганістані. Девіс випробував розробку.

Дивитися, як мій пристрій успішно працює, і побачити посмішку, яку він викликає на чиємусь обличчі, дуже багато означало для мене,

– розповів Сааведра.

Після цієї зустрічі інженер вирішив створити свою фірму. Компанія Сааведри Alt-Bionics вже створила прототип, виробництво якого коштує менше 700 доларів. Зараз нова компанія працює над комерціалізацією пристрою. Стартап буде виробляти біонічні руки для людей з ампутаціями нижче ліктя або вродженими захворюваннями. Пізніше хочуть розширити свою діяльність в інших областях протезування.