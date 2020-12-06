У Массачусетському технологічному інституті запустили новий проєкт "RoboGrammar" для усунення базових помилок при створенні роботів. Новий ШІ вчить людей і вчиться сам, як створювати найефективніші машини.

Коли справа доходить до проєктування роботів, люди постійно вдаються до кліше. Наприклад, ми автоматично вважаємо, що ходячий робот повинен бути чотириногим, тому що з дитинства бачимо живих істот з чотирма лапами. І в прямому сенсі не уявляємо, куди і навіщо прилаштувати п'яту ногу, а ось ШІ може це зробити з великою ефективністю. Або зовсім запропонувати комбінацію з ніг, коліс і крил, розповідають творці на сайті RoboGrammar.

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Що відомо

Весь процес конструювання проходить у три етапи. Спочатку алгоритм збирає інформацію про місцевість, по якій буде пересуватися робот, і про доступні деталі для його складання. Далі генерує варіації дизайн-концептів конструкції на основі вступних даних. Після цього запускається Model Predictive Control, який тестує проєкти на віртуальній смузі перешкод, щоб оцінити їх параметри прохідності.

RoboGrammar не створює роботів в прямому сенсі, він навіть не проєктує конкретні конструкції. Цей AI оцінює варіанти вирішення поставленого завдання, щоб підказати інженерам, в якому напрямку рухатися. Точніше, допомогти їм уникнути помилок.